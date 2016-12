Quelques news en vrac d’un été bien chaud

Pas mal d’infos sont passées dans notre boite mail ces 2 derniers mois.

Des liens, des vidéos, des évènements...

Anthony Joseph & The Spasm Band - She is the sea

nouveau clip et à Paris le jeudi 15 septembre

Moodymann & Snap Records From Paris

Moodymann à Paris, on y était mais peut être pas vous ? ;op

Devenez fan de Mahogani

Nouvel EP Jazz re:freshed : Kaidi’s 5ive

The second album in Jazz Refreshed‘s 5ives series comes from a true genius, the multi-instumentalist and keys player extra-ordinaire Kaidi Tatham. If you liked his last longplayer In Search Of Hope, you will find a similiar vibe on the five tracks on this CD only release. (source nutriot.com)

Achetez le ici : http://jazzrefreshed.bandcamp.com/a...

Devenez fan de Kaidi Tatham

Mark de Clive-Lowe : RENEGADES

Autre grosse annonce, celle du nouvel album de Mark de Clive-Lowe

Officially announced by Gilles Peterson on this Wednesday’s BBC Radio 1 Worldwide show, MdCL has signed to UK label Tru Thoughts to release his new album RENEGADES. Home to artists including Quantic, Nostalgia77 and Zed Bias/Maddslinky, MdCL is the latest addition to one of the UK’s most established independent labels.

Première écoute : http://soulbounce.com/soul/2011/09/...

Devenez fan de Mark de Clive-Lowe