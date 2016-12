Martyn... L’Art de Brouiller les Pistes !

Alors que le nouvel album ’Ghost People’ sera en bac d’ici quelques jours il me semblait intéressant de faire un focus sur Martijn Deykers. Ce jeune hollandais producteur, composieur et DJ a un sacré sens du rythme et du groove MAIS ne veut surtout pas s’enfermer sur un genre !!! Ils composent depuis 2005, signe sur son propre label 3024 et d’autres labels comme Tempa, Ost Gun, Aus Music ou Re:volver tenu par son ami, le talentueux Markus Intalex ! Ci dessous ’After Seven’ de Martyn et Markus !

Sur la fiche promo de ’Ghost People’, Martyn faisait cette déclaration : “Les gens aiment seulement un certain son et puis ils en veulent plus. Mais quand vous leur donnez plus, ils pensent soudainement que vous êtes ennuyeux ou unidimentionnel. La meilleure façon de s’y prendre c’est de ne pas vraiment écouter les gens, et juste dicter ce que tu veux faire. Tout le monde a sa vision et se pare de son masque. Les gens utilisent une coquille pour montrer ce qu’ils veulent être.” Bref Martyn trouve gonflant cette attitude d’un public qui se jettent sur un genre pour mieux le rejetter quelques mois plus tard, je l’approuve a 100% !

Celui qu’on a qualifié de heros de bass music, de dubstep... brouille irrésistiblement les pistes et tel le Flying Dutch on le retrouve là ou on l’attendait peut être le moins, volant sur des sons beaucoup plus house voire house old school !

’Ghost People’ est son deuxième album après ’Great Lenghts’ en 2009. Mais c’est le label de Flying Lotus, Brainfeeder, que Martyn choisi de sortir le disque, d’autant plus étonnant que Brainfeeder, habitué aux sons abstracts ou electronica, n’a rien d’un label purement house.

Le premier maxi contient ’Viper’ un titre électronique chargé, sous tension qui ne demande qu’a éclater mais qui reste sans beat ainsi que le technoïde ’Masks’ aux ambiances berlinoises digne du Berghain ou du Panorama Bar.

Le tracklisting de ’Ghost People’ :

Love And Machines (feat Spaceape)

Viper

Masks

istortions

Popgun

I Saw You At Tule Lake

Ghost People

Twice As

Bauplan

Horror Vacui

We Are You In The Future

L’ambiance est résolument dancefloor a grand renfort de pied 4x4 (’Distortions’, ’Ghost People’, ’Horror Vacui’) ou breakbeat survolté (’Popgun’). A l’écoute de ’Twice As’ on traverse l’Atlantique jusqu’a Detroit !

Ci joint l’interview pour the Guest List Network

Mais s’il y a un titre du genre classique instantanné c’est bien ’We Are You In The Future’, une ligne de claviers old school, un broken beat dévastateur, des effets en veux tu en voilà, une VRAIE bombe de 8’40” !

Martyn est un artiste indépendant, il fait les choses à sa manière et ne cherche surtout pas a imiter le mainstream musical !

Autre chose, toutes les personnes a qui j’ai fait écouter ’Ghost People’ en préview sont toutes tombées sous le charme, ca ne trompe jamais... c’est qu’on appelle le coup de coeur ! Et pas seulement le buzz autour d’un artiste et d’un label dont la reconnaissance n’est plus a faire !

