La playliste de juillet 2011 par dj barney

SCSI-9 Sunny Side Up (Apparel Music 004)

Les russes de Scsi-9 visités par John Tejada et Pablo Bolivar. C’est excellent ! Ci joint le mix de Tejada !

ART DEPARTMENT feat SOULCLAP & OSUNLADE – We Call Love (Crosstown Rebels 078)

Efficaces plages house a consonance deep et des mixes signés Daphni et DJ Harvey s’il vous plait !!! Un de mes favoris de l’Eté… Ci dessous, dans l’ordre le mix original, le rmeix de harvey et celui de Daphni...

JEM STONE – Perpetual Lotion EP ( Freshly Squeezed Music 12035)

Un vinyle de breakbeat qui nous vient de Brighton ! Ca swing, çà be bop… çà se refuse pas. En Pj un court extrait de ’Be-Bop To Hip-Hop’

GLOBAL COMMUNICATION - Back 2 The Box – Sampler 3 (NRK BITBLP 05c)

Un maxi 4 titres issu de la compil de GC ! Du lourd puisqu’on y touve les classiques de Kenny Larkin ‘Serena X sous le nom de Yennek (dans sa version Innerzone par Carl Craig), 808 State avec ‘Sunrise’, Flux ‘True Feelings’ et Neuropolitique avec ‘Mind You Don’t Trip’… Que des perles du début 90’s… A (re)découvrir et ca fait une copie neuve ;o)

MORPHOLOGY – Euclidean Algorithm (Semantica 031))

Morphology, un duo finlandais pour une électro raffinée ! Signé sur le label Espagnol Semantica ! Dommage aucun lien de trouvé pour ces férus de mathématiques modernes !

ALEXANDER ROBOTNICK – Problemes d’Amour – Moodymann Remix (NDATL MI3/3 SE)

Le classique italo des 80’s n’a rien d’une mièvrerie. Loin de là ! Pour preuve Detroit en la personne de Kenny Dixon Jr rend hommage au compositeur rital hors norme Maurizio Dami (et toujours dans la course, il continue a faire des lives renversants !). Pour info il existerait une version beaucoup plus longue en édition limitée par KDJ

ARNAUD REBOTINI – The First Thirteen Minutes Of Love (BlackStrobe 003LP)

C’est la magistrale ouverture de l’album ‘Someone Gave Me Religion’… Le Chabal de l’électronique française maîtrise parfaitement ses machines. A l’heure ou nombre d’artistes electro se la joue guitare pop ca fait franchement plaisir de voir des mecs comme Rebotini faire de la résistance ! En vidéos la 1ére plage de l’album et une interview par Gouru.fr ou Arnaud parle de ses synthés !

LAMB – 5 (Strata 005)

Jolie surprise, le duo Andy Barlow / Louise Rhodes s’est réconcilié et a accouché d’un nouveau Lamb. Retour aux fondamentaux question son et c’est tant mieux. Entre downbeat, envolées de cordes et soft d’n’b. On se régale avec ’Another Language’ et la perle ’Wise Enough’

FINK – Perfect Darkness LP (Ninja Tune ZEN 170)

L’anglais Fin Greenall toujours a l’aise dans ses compos acoustico dubby… Un bon moyen de chiller cet Eté ! ’Wheels’ en extrait ;o)

JOOLS HOLLAND & HIS RHYTHM & BLUE ORCHESTRA – Dance The Ska Vol 2 (JoolsV2)

Du ska ! Et pourquoi pas !!! On se retrouve quasi 40 ans en arrière !!! A noter une version de ‘What A Wonderful World’ par Rico Rodriguez^pour épater la gallerie. Ca passe super bien entre The Specials et un vieux Lee Hazelwood !

KASSEM MOSSE – Musical Generics (Mikrodisko Recordings M7 ») KASSEM MOSSE – Workshop 12 (Workshop 012)

Gunnar Wendel aka Kassem Mosse pour un 7’’ electronica frais comme la brise chez Mikrodisco incluant le titre ’7am’ ! Enfin l’hypnotique house sur Worksop 12 avec une boucle sur le mot ‘Sensuality’ a devenir dingue !

SPACE RANGER – Plastic Romance MCDE Mixes (Love Monk Spain 068)

Motor City Drum Ensemble est dans la place !!!! En attendant son DJ KICKS qui sort ces jours ci !

BASS CLEF – Rollercosters Of The Heart (Punch Drunk 023)

Du dubstep avec Ralf Cumbers aka Bass Clef. Efficace, rentre-dedans ! ! Bref mon côté british !

GOLD CLASSIC LIAISONS DANGEREUSES – Los Ninõs Del Parque (Roadrunner Records / Mute)1981/1990

Liasons Dangereuses l’inclassable combo allemand fer de lance de la Neue Deutsche Welle !!! Post disco, new wave, electro ??? Officielement c’est de l’electronic body music !!! Ce qui est sûr c’est une tuerie (moult fois samplés) qui ravit aussi bien punks que disco queen… Bien évidemment il y a une pléthore de remixes aussi outre la VO de 1981 je conseille les mixes de Delkom et Renegade Soundwave sortis en 1990 sur Mute Records. En cadeau un live de 1982 a Manchester !