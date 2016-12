La playliste de Barney - août 2011

ELECTRO LIBRE – 08/11 – DJ BARNEY from VERNON ( Drum-Bass.net / Sharivari – Rouen / Point Bar - Vernon)

BRIAN ENO with the words of Rich Holland – Drums Between The Bells (WarpLP214)

Le père de l’ambient livre son deuxième LP sur Warp moins d’un an après ‘Smallcraft…’ ! Ce nouvel opus est beaucoup plus abordable avec la participation de nombreuses voix dont celle de Caroline Wildi rappelant Ursula Rucker. Le son oscille entre electronica beatée ou complètement nappée. Joli double pack permettant aux fans des BOC de patienter un hypothétique nouvel album !

BJÖRK – The Crystalline Series Remixes (One Little Indian 1123TP12C)

L’islandaise Björk avec son nouveau projet multimédia (pour faire court). Des séries de remixes sont en bacs depuis juillet dont ceux de Serban Ghenea, Omar Souleyman et Matthew Herbert ! La voix unique de ce petit bout de femme a la tignasse flamboyante !

L.H.A.S INC – Dust Till Down / Liquid Souls Drops (Cynic 007)

House deep voire middtempo… Au fait le duo s’appelle LHAS pour Larry Heard Appreciation Society, c’est dire s’ils aiment les sons smooth and deeper…

FENNESZ – Seven Stars (Tone 44V)

L’autrichien Christian Fennesz pour un nouvel 10’’ toujours aussi planant et aérien. Une valeur sûre pour Franz Kirmann (voir son interview sur le site Drum-Bass.net). J’adhère complètement !

JOLKA – Five (Sect 6R)

Le croate Luka Baumann aka Jolka pour une techno bien ciselée, d’obédience Detroit par Surgeon (très en forme) et dubby façon Basic Channel par Silent Servant.

RADIOHEAD – Remixes from Kings of Limbs LP (Tick 003/004/005)

Les remixes arrivent en séries sur plusieurs maxis vinyles sur le label Ticker Tape pour Radiohead… Mark Pritchard, Caribou, Nathan Fake, Lone, Four Tet, Pearson Sound (Ramadanman)… du bon et du lourd pour triturer et bidouiller quelques titres du dernier LP Kings Of Limbs.

DETROIT NU.WAV – Various Artits (PLE 65333.1)

La nouvelle garde de Detroit sur le label Planet E ! Avec entre autres les réussis ‘Another Place’ signé Reference et ‘Futura’ du fort sympathique Monty Luke.

MOTOR CITY DRUM ENSEMBLE – DJ Kicks (K7Lp 285)

Le jeune Danilow Plessow aka MCDE semble parti pour frapé très fort… Sa sélection pour la serie DJ KICKS est classieuse : James Mason, Peven Everett, Sun Ra, Rick Howard, Recloose, Electric Wire Hustle ou l’étonnant Philippe Sarde ! Indispensable.

JOHN BELTRAN – Brilliant Flood / Nephila’s Oneiric Rmxes (87dsr/jbt1)

L’un des grands maîtres de la techno / ambient se fait remixer par Kassem Mosse et Sven Weisemann ! Un maxi tiré de la compilation Ambient Slections 1995-2011 chez Delsin !

WESSELTOFT / SCHWARZ – Duo (Mule Musiq 058)

Très agréable surprise que cette rencontre entre Bugge Wesseltoft et Henrik Schwarz ! Le norvégien est au piano tandis que le producteur allemand s’occupe des machines. Le disque idéal pour vos soirées en amoureux, c’est doux, c’est deep, c’est mélodique ! Quant a la pochette (signée Herbie Erb) elle est tout simplement poilante !!! Ci-joint une interview des deux protagonistes en anglais.

GOLD CLASSIC

WALDECK – Balance Of The Force – Remixed LP (Spray) 1999

On replonge avec délectation dans cette époque ou le son viennois était a son paroxysme ! En 1999, le son dubby, downbeat plus ou moins enfumé fut porté par le duo Kruder & Dorfmeister mais aussi par Klaus Waldeck avec ce bel album ’Balance Of The Force’ contenant de belles reprises de ’Children Of The Ghetto’ ou encore ’Aquarius’ chantées par Joy Malcolm ! Mais le titre ’Wake Up’ reste un monument du genre aussi bien en VO que dans les remixes issus du double pack de l’album remixé. Façon dub par Rockers Hifi ou trip hop classieux par Mushroom Dive (autre pseudo de Waldeck) ! Bref une délicieuse viennoiserie au même rang que Tosca ou Peace Orchestra ! Culte...