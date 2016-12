La Playliste d’octobre 2011 par Dj Barney

ELECTRO LIBRE – 10/11 – DJ BARNEY from VERNON ( Drum-Bass.net / Sharivari – Rouen / Point Bar - Vernon)

LARRY HEARD / MOODYMANN / OSUNLADE – Moxa Vol.1 – Follow the X (Rebirth 059)

3 poids lourds en matière de house music… mais la palme revient tout de même a Larry Heard. ‘Winterflower’ c’est plus de 9 minutes de house mélodique bâtie sur une ligne de basse acide. Rebirth est vraiment le label house obtion deep du moment !!!

MARK E. - Call Me (Merc 008)

L’anglais Mark Evetts distille depuis déjà pal mal de temps des pépites deep house, disco et pas mal de re-edits. Pour ‘Call Me’ il renoue avec la deep dancefloor et s’entoure de Tensnake et Dixon pour les remixes. Ci-joint la Vo plus l’edit de Dixon !

LAWRENCE – Never As Always Pt 1 (Laid 013)

Un producteur que je suis attentivement tant ses productions me ‘parlent’ ! Son remix pour Tristano (‘Bachcage’) reste pour moi le summum. Sur son titre ‘Rise’ du même acabit il s’autoremixe avec 2 dubs sous son pseudo Sten ! C’est d’ailleurs le Sten Dub 2 ci dessous...

SCUBA – Adrenalin (Hotflush 030)

Scuba porte bien son nom (a ne pas confondre avec Scuba aka King Britt) en plongeant dans les profondeurs deep avec un subtil accent 80’s réhaussé d’une boucle vocale entêtante délaissant pour le coup ses sonorités dubstep de prédilections.

MATTHEW BANDY feat JOSH MILAN – Wish (Foliage 017)

Bien jolie production house soulfull avec Josh Milan (Blaze) a la voix. Les remixes sont confié a Frankie Feliciano et surtout Zepherin Saint. Le Tribe Vox Dub va faire son effet !

MARCUS INTALEX – 21 (Soul:r 049)

Triple vinyles pour ‘21’ ! Le mancunien Markus Kaye sait y faire ! C’est mélodique, nappé et puissant dans les basses. Parmi les points d’orgues ‘Celestial Navigation’ ou la reprise ‘Climbing Up The Walls’ de Radiohead. Que dire de plus ? Ci joint ’Meltdown’ avec Calibre plus une interview en anglais de Markus et Calibre en 2010 lors du festival Bump Muzik !!!

ART OF TONES/SAAG/PHONOGENIC/John BERG – Never Too Late EP (Room With a View 010)

Un vinyle collégial avec 4 artistes de sensibilités différentes dont le perpignanais Llorca (Art Of Tones), les suédois Andreas Saag et John Berg ainsi que le finlandais Phonogenic.

PLAID – Scintilli LP (Warp 215)

Andy Turner & Ed Handley reviennent à la maison mère : Warp ! 11ème album pour ces anglais, fers de lance de la scène IDM depuis… 20 ans ! On ne boude pas son plaisir. En lien, ’Söml’ et ’At Last’...

APPARAT – Song Of Los (Mute 460)

Sascha Ring revient avec un nouvel LP ‘The Devil’s Walk’. Le 1er maxi ‘Song Of Los’ est remixé par Mogwaï et Jorg Wähner… Plaisant !

TAPE LOOPS – Tape Loops Vol.2 (Jalapeno Records 099)

Reggae roots avec Tape Loops. Pour ce 2ème volume on retient surtout ‘Pass it On’ avec Finley Quaye a la voix remixé par Smoove façon soft jungle ! Pour prolonger l’Eté… En lien ’Milk & Honey’.

RONNY & RENZO – Heartbreak Theme (Rekids 056)

Le duo belge Brian De Schryver & Nicolas Rosquin aka Ronny & Renzo sur le label de Radio Slave, Rekids ! En prime un remix de Carl Craig pour ‘Heartbreak Theme’.

WHOMADEWHO – Every Minute Alone – Dead Remixes (Life And Death 002)

Le combo danois WhoMadeWho a sorti son dernier album ‘Knee Deep’ chez Kompakt. C’est d’ailleurs le co-fondateur du label, Michael Mayer qui booste ‘Every Minute Alone’. Jolie version toute en progression !

GOLD CLASSIC

THEO PARRISH – Solitary Flight (Sound Signature 016) 2002

Cela fait plus de 15 ans que Theo Parrish couche sur vinyles d’excellentes vibrations techno soulfull. Et je ne parle des ses edits… Parmi sa longue discographie on peut mettre en avant ‘Solitary Flight’. 10’23 de deep house cousue main qui s’inspire directement d’un des thèmes de Blade Runner par Vangelis ‘Memories of Green’. Des violons sci fi a faire pleurer tout un bataillon de clubbers en sueur ! Le pressage original est de 2002 sur le propre la bel de Parrish, Sound Signature. Un repressage datant de 2008 est également trouvable.