Dans les Flys Cases de Barney - 2ème Trimestre 2011

Alors qu’on célèbre l’arrivée de l’Été il est temps pour moi de fouiller dans mes flys voir ce que j’ai pu jouer durant ces trois derniers mois... Et contrairement au premier ’post’ concerant mes FLYS CASES, je vais m’attarder uniquement sur les classiques et raretés dont j’ai pris un malin plaisir a jouer, sélectionner durant les ELECTRO LIBRE de ce printemps révolu ! Avec quelques pieces jointes de vidéos, pas de liens pour certains titres a mon grand regret !

Un set ELECTRO LIBRE c’est avant tout l’eclectisme, si les nouveautés tiennent une place importante dans la sélection, ce que j’aime avant tout c’est surprendre et faire (re)découvrir des sons.

Que serait ces soirées sans un Portishead (j’ai pu rejouer ’The Revenge Of The Numbers’), un Massive Attack (le calme presque oppressant de la relecture de Brian Eno pour ’Protection’), une Björk (le jazz swing de ’Gling-Glo’ par exemple). Ou j’ai peut être le plus étonné c’est en passant le magnifique remix de Sie pour le compte du ’Tourne Cœur’ de Christophe ! C’est l’un des rares artistes français (en dehors de la scène électronique) a s’être fait remixer par la crême du trip-hop bristolien de l’écurie Cup Of Tea en 1996.

PROTECTION (The Eno Mix) - MASSIVE ATTACK (feat. Tracey Thorn)

Autre beauté atypique en vinyle, ’Tiens’ de Shantel. Bien avant que cet artiste germano israélien ne s’attaque au répertoire balkanique il avait sorti sur K7 l’album ’Greatdelay’ contenant ’Tiens’ ! Son idée de génie, faire coller sa musique a la voix si particulière de Maria Tanase considéré comme l’Edith Piaf roumaine, le morceau original chanté en français s’intitule ’Tiens, Tiens et Na’ !!! C’est pas d’une gaîté infinie mais de toute beauté.

Dans le genre easy listening, il y a quelques perles qui sont régulièrement inclus dans mes sets. Les Baxter ’Tropicando’ que j’ai sur la DJ Kicks de Thievery Corporation ! Arthur Lyman et sa reprise du ’Caravan’ (de Duke Ellington) sur son album ’Taboo’. Merci a David Holmes, puisqu’il a inclus cette version dans la BO de Ocean Eleven. Autre indémodable dans le genre, Lee Hazelwood et Nancy Sinatra pour ’Some Velvet Morning’, effet garanti et tout le monde a la banane. Enfin par mes 45 tours tant choyés, je dirais François de Roubaix pour sa bande son ’Les Amis’ ! Merci Nova au passage ! Et en parlant de Nova, parmi les plus vieux ’sons’ que je passe, il y a Irene de Trébert et son ’Au Quatrième Top’, du son zazou de 1943 !!! Et top horaire de 18h00 sur la Nova Radio depuis des années...

Les Baxter - Tropicando

Un peu de disco ? Soit ! Alors dans mes flys il y a un vinyle 1 side qui a élu domicile, c’est le re-edit de Underdog pour le monument ’Love Hangover’ de Diana Ross ! Une version extennnnnnnnnnnnnted a son maximum ou Miss Ross semble avoir un peu bu vers la fin ;o). Sinon, mon Prélude préféré !!! Le Nick Straker Band et son ’Little Bit Of Jazz’ dans sa version promo à 6’30’’ de 1981 ! C’est magique, le pont entre disco et électro 80’s. J’ai rejouer aussi la reine Grace Jones dans sa cover ’ Walking In the Rain’ de Flash & The Pan, ces derniers sont d’ailleurs sortis des placards par la pub ;o).

Nick Straker Band - A Little Bit of Jazz [Extended Mix]

Parmi les choses plus électroniques, j’ai ressorti la perle ’Distant Drums’ de N.A.D de 1990, techno drappée de nappes a vous hérisser les poils, le remix de Global Communication pour Epsilon Phase et le mythique ’Microscopic’ de Gas (oui, je me suis fait un pressage vinyle !!!) Quant a Louis & Bebe Baron leurs bidouilles électroniques pour la BO de Forbidden Planet en 1956 ont cotoyé le ’Rubycon’ de Tangerine Dream, çà c’est mon côté planant et obscur !

N.A.D - Distant Drums 1990

Enfin suite a la venue de Carl Craig a Rouen, j’ai intégré son remix pour Jonny L ’This Time’ en 1995 et pour finir Finley Quaye avec A Guy Called Gerald sur ’Finelys Rainbow’ ultra poignante soft d’n’b !

Jonny L - This Time (Carl Craig Remix) 1996

Voilà donc quelques pépites piochées dans mes flys durant les 3 derniers mois... prochain rendez vous avec mes vieilleries sonores, fin septembre ! D’ici là, vous aurez le droit a mes playlistes mensuelles faisant la part belles aux news. En souhaitant que cela vous donne envie d’aller aux ELECTRO LIBRE. Bon vent et excellentes vacances a toutes et a tous !