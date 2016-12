Cesaria Evora, la diva aux pieds nus a tiré sa révérance

Les musiques du monde ont perdu l’une de ses plus belles voix ! Samedi 17 décembre, Césaria Evora nous a quitté a l’âge de 70 ans. Certes, l’annonce de l’annulation de sa tournée en septembre dernier pour ennuis de santé et fatigue générale ne laisser présager rien de très bon, sa mort nous a tous surpris.

Le parcours de Cesaria est atypique, née en 1941 dans son archipel du Cap-Vert si cher a son cœur d’une mère cuisinière et d’un père guitariste. Au décès de celui-ci elle sera envoyé a l’orphelinat. A l’âge de 17 ans elle commencera a chanter la morna style musical plutôt lent et chargé de tristesse dans les bars et les bals populaires de l’île jusqu’à signer ses premiers 45 tours... Mais sa vie reste modeste auprès de sa mère et ses enfants.

En 1975 lors de l’indépendance du Cap Vert, chanter la morna est très mal vu, le genre étant considéré comme colonialiste, du coup Cesaria arrête de chanter jusqu’en 1985 !

C’est en 1987 que Cesaria rencontre José Da Silva, une collaboration qui durera jusqu’à ce jour ! Elle peut enfin débuter une carrière digne se nom, son premier album ’La Diva Aux Pieds Nus’ contenant l’entraînante coladeira ’Bia Lulucha’ sera un succès. La sono mondiale bat son plein notamment a Paris, Cesaria joue guichet fermé au New Morning...

En 1992, sort l’album "Miss Perfumado" qui contient ’Angola’ et ’Sodade’, c’est par cette reprise de Bonga que Cesaria devint mondialement connue ! Un succès qui continuera sur plus de 15 ans... émaillé de tournées et concerts dont l’Olympia ou le Grand Rex !

Voici quelques albums :

1995, l’album ’Cesaria’ contenant ’Petit Pays’

1997, l’album ’Capo Verde’ d’où est issu la 2ème version de ’Sangue de Beirona’ (l’original datant du début des 60’s )

1999, l’album ’Cafe Atlantico’ avec ’Carnaval de Sao Vicente’ et ’Nho Antone Escaderode’

2004, l’album ’Voz d’Amor’

2009, son dernier album studio ’Nha Sentimento’

Au total plus de 4,5 millions de disques vendus dans le monde (dont 2 en France).Cesaria a reçu 2 victoires de la musique en 1999 et 2004 !

Les versions originales sont inégalables et avoir vu Cesaria sur scène reste une belle et inoubliable expérience. Elle a toujours chanté pieds nus en soutien aux gens de pauvres conditions (d’où elle venait ) et aux sans abri. Une prestance qui forçait le respect et comme le fait de rester debout sur scène l’a fatiguait il y avait toujours une chaise et une petite table ronde de bar qui lui permettait de soulager ses jambes, fumer une cigarette et boire un verre pendant que ses musiciens improvisaient !

Dès 1997, la scène électronique transfigura les titres de Cesaria en bombes a dancefloor. Ainsi sous les mains expertes de François Kevorkian et Joe Claussell, ’Sangue de Beirona’ ou encore ’Carnaval de Sao Vicente’ en 1999 devinrent des standards deep house !

En 2003, sous la houlette de Gilbert Cohen (Versatile) sorti le double album ’Club Sodade’ contenant des remixes par la crème des djs et producteurs internationaux, Carl Craig, Kerri Chandler, Pepe Bradok, Château Flight, Rork, FK, Osunlade, Senor Coconut... sur le label Versatile.

Voilà en quelques lignes un hommage à cette artiste aimée du public français !