15 ans de VERSATILE !

Dans une conjoncture économique aussi difficile, gérer un label indépendant relève de la gageure ! Pourtant contre vents et marées, le fondateur de Versatile, Gilbert Cohen aka DJ Gib’r mène sa barque avec brio ! Né il y a tout juste 15 ans, Versatile fait pas partie des 4 grands labels français dévolus à la scène électronique et urbaine avec F.Communications, Yellow et Source qui ont contribué a cette aura française dans le monde entier ! Et oui, la France n’arrive pas a exporter son rock mais ’casse la baraque’ avec ses artistes électro.

En 1996, après avoir sévit sur Radio Nova en tant que programmateur musical et initiateur des fameux NOVAMIX, Gilb’r lance son propre label et débute sa collaboration avec un tout jeune producteur Nicolas Chaix aka I:Cube, ce sera ’Disco Cubism’ porté par le fameux remix de Daft Punk (qui à l’époque explosait avec ’Da Funk’ a visage découvert ;o) ) suivi par Cheek ’Sunshine People’ véritable carton estampillé french touch ! Le label s’ouvre a toutes les chapelles électro depuis la deep house, la jungle, l’abstract beat, la techno, l’ambient... La liste des locataires du label sera prestigieuse : Zend Avesta (Arnaud Rebotini), Mike 303, Pepe Braddock, Next Evidence, As-One, Focus (Phil Asher), Julien Jabre, DJ Gregory, Future Beat Alliance, Zombie Zombie, Joakim, Tony Lioni, Osunlade, Manu Dibango, Aladdin, Argy, The Big Crunch Theory, Roots Panorama... et bien évidememt le duo Château Flight formé de I:Cube et Gilb’r !

Entre temps le label créera 2 sublabels, Discothèque et surtout Future Talk qui signera les pépites de Catalyst ’Silly Games’ ou encore Bel Air Project et les premiers Joakim (alors Lone Octet) ! Actuellement Les Edits de Golem font la joie des trainspotters friands de re-edits disco funk et soul !

Parmi la longue discographie du label, je vous propose maintenant ma sélection perso de ce qui représente le mieux Versatile a mes yeux et mes oreilles !

I:CUBE – Disco Cubism (Ver001)

CHEEK – Venus (Ver002)

GILB’R – Pressure (Ver005)

I:CUBE – Tropiq / Adore (Ver016)

I:CUBE – Pooh Pah (Ver017)

NEXT EVIDENCE – Sands EP (Ver018)

CHATEAU FLIGHT – The Meal LP (VerLp013)

CHATEAU FLIGHT – Les Antipodes (Ver040)

ZOMBIE ZOMBIE – Plays John Carpenter (Ver069)

CHATEAU FLIGHT - Chichi Devils (Ver071)

sur Future Talk : CATALYST (aka Alex Attias) – Silly Games Pt 1 (Fut006)

JOAKIM LONE OCTET – Tiger Sushi (FutLp001)

L’actualité de Versatile c’est le prochain album de I:Cube a sortir début 2012 ! Déjà le maxi ’Lucifer en Discotheque’ (ver076) met la barre très haut, du I:Cube grand cru pour le dancefloor et l’esprit !

L’actualité du label s’est aussi la somptueuse fête a la Machine du Moulin Rouge le 19 novembre dernier avec un line up de rêve (Todd Terje, Trevor Jackson, Busy P, et la majeur partie des signatures de Versatile). Il fallait bien çà.

Les Nova auditeurs furent aussi aux anges a l’occasion des 30 ans de la radio, les animateurs actuels de la sation ayant désertés les studios pour s’éparpiller aux quatre coins du monde pour le jour anniversaire le 11 novembre dernier avec 30 heures de directs, la radio a fait appel aux ’anciens’ protagonistes du 101,5... Du coup pendant 4 soirs ce fut le retour de Gilb’r et Loic Dury pour les fameuses sessions Novamix. Back To The Future...

Bon anniversaire Versatile !